Главную новогоднюю елку страны сегодня откроют в столице
09:35, 19 декабря 2014Общество
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Сегодня вечером в Киеве будет открыта главная новогодняя елка страны.
В Киеве готовятся к открытию главной елки страны / Фото УНИАН
Произойдет это в центре на Софийской площади. Впервые за время независимости это не искуственная, а живая ель.
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Она весит 12 тонн, высота 24 м, возраст 82 года. Елку доставили из Ивано-Франковской области.
Стоимость новогоднего дерева составляет более 500 тыс. грн.
Главную новогоднюю елку страны сегодня официально откроют в столице
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