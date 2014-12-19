Главную новогоднюю елку страны сегодня откроют в столице

09:35, 19 декабря 2014
Общество
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Сегодня вечером в Киеве будет открыта главная новогодняя елка страны. 

В Киеве готовятся к открытию главной елки страны / Фото УНИАН

Произойдет это в центре на Софийской площади. Впервые за время независимости это не искуственная, а живая ель.

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Она весит 12 тонн, высота 24 м, возраст 82 года. Елку доставили из Ивано-Франковской области.

Стоимость новогоднего дерева составляет более 500 тыс. грн.

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