Главную новогоднюю елку страны сегодня откроют в столице

Произойдет это в центре на Софийской площади. Впервые за время независимости это не искуственная, а живая ель.

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Она весит 12 тонн, высота 24 м, возраст 82 года. Елку доставили из Ивано-Франковской области.

Стоимость новогоднего дерева составляет более 500 тыс. грн.