Православных украинцев призывали подписываться под заявлением о поддержке автокефалии

Ее авторы предлагают вместо войны юрисдикций - "мирное сосуществование, сотрудничество и совместное служение".

Православных украинцев из разных церквей призывают подписываться под заявлением инициативной группы сети Открытого Православия, в которой говорится о поддержке предоставления украинской церкви автокефалии.

Публичное заявление, над которой работали участники круглого стола "Какой быть Православной Церкви Украины: место в обществе", который проходил 20-23 августа в Киеве, опубликован на странице Сети в Facebook.

"Собранные вместе по инициативе Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, мы, духовенство и верующие Украинской Православной Церкви, начали диалог о том, какой быть Православной Церкви Украины и о ее месте в обществе. Большинство из нас являются убежденными и последовательными сторонниками автокефалии Православной Церкви Украины. Мы открыты к диалогу и призываем православных украинцев, которые принадлежат или будут принадлежать к разным православным юрисдикциям, отказаться от языка вражды и насилия к кому-либо в решении любых вопросов, в т.ч. административных и имущественных", - говорится в заявлении.

Ее авторы предлагают вместо войны юрисдикций - "мирное сосуществование, сотрудничество и совместное служение".

"Мы приветствуем желание Константинопольского Патриарха и Вселенского Православия помочь православным украинцам вылечить церковные разделения. Но и мы должны быть не пассивными наблюдателями, а активными участниками процессов примирения в Украинском Православии. Предоставление Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины - это лишь начало процесса единения православных украинцев и развития Украинской Церкви на основе библейской мудрости, евангельской открытости и православной соборности", - говорится в заявлении.

Авторы заявления поддерживают попытки президента способствовать процессу получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины.

"Одновременно мы призываем государственную власть обеспечить неукоснительное соблюдение украинского законодательства и защищать конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания, предотвратив насилие и обеспечив мирное и правовое решение всех спорных вопросов. Политиков, экспертов и журналистов, независимо от их отношения к процессам, происходящим в украинском Православии, мы просим воздерживаться от агрессивной риторики, не призывать к насилию и угрожать им", - говорится в заявлении.