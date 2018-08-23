В Днепре на высоту более 70 метров подняли украинский флаг-рекордсмен (фото, видео)

Площадь флага составляет 216 квадратных метров.

По случаю празднования Дня флага в Днепре на проспекте Яворницкого, возле Исторического музея на высоту 72 метра подняли самый большой над городами флаг Украины.

Как сообщает "Информатор", на церемонии присутствовал Президент Украины Петр Порошенко.

"В этом году традиционное поднятие флага впервые проходит не в Киеве, а в Днепре. Именно здесь, так и не родившись, бесславно погибла так называемая Новороссия. И когда я сообщал в своей администрации, что мы начнем праздновать День Флага именно в Днепре, то никто даже не спрашивал почему. Потому Днепр, и этим все сказано", - заявил президент.

Под торжественные залпы в воздух и Гимн Украины желто-голубой стяг достиг вершины флагштока и возвысился над Днепром.

«Размер флага 12 на 18 метров. Это рекорд Украины, который мы зафиксируем сегодня. Но он не единственный. Высота флагштока — 72 метра, и он также является самым высоким в нашей стране», — сообщила представитель Книги рекордов Украины Евгения Циганкова.

Как сообщал УНИАН, на Харьковском массиве в Киеве по случаю празднования Дня флага Украины развернули самый длинный желто-голубой флаг. Его длина составляет 2 тысячи 700 метров: 100 метров за каждый год независимости Украины.