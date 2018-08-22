После смертельного ДТП с автобусом в Польше в больницах остаются 11 украинцев

Репатриация тел трех погибших украинцев будет осуществлена в ближайшее время.

В Польше в больницах остаются 11 граждан Украины, которые пострадали 17 августа в результате аварии туристического автобуса.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"По состоянию на 22 августа в больницах остаются 11 граждан Украины, из которых один в тяжелом состоянии, 10 - в состоянии средней и легкой тяжести", - сказал Погорельцев.

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По его словам, "все пассажиры - граждане Украины, которые выписаны из больниц, вернулись на Родину, кроме нескольких человек, которые по собственному желанию остались в Польше".

"Репатриация тел погибших граждан Украины будет осуществлена в ближайшее время за счет страховых компаний", - добавил дипломат.

"По факту ДТП правоохранительными органами Польши возбуждено уголовное дело, проводится следствие. По информации из компетентных органов Польши, причиной ДТП стало превышение допустимой скорости. Водитель автобуса взят под стражу сроком на три месяца", - подчеркнул Погорельцев.

По его словам, Департамент консульской службы МИД и Генеральное консульство Украины в Люблине держат ситуацию на контроле.

Как сообщал УНИАН, в Польше в результате ДТП с участием автобуса, которое произошло вечером 17 августа, погибли трое украинцев, еще 42 были госпитализированы. Всего в автобусе находился 51 украинский турист, два водителя и экскурсовод.