За день штурма Донецкого аэропорта погибли около 300 российских солдат - правозащитники

08:15, 03 декабря 2014
Политика
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Всего за время боев на Донбассе погибли 4672 российских военных, ранения получили 970. Еще 2560 человек числятся пропавшими без вести.

Иллюстративная фотография: российские военные / Минобороны.рф

В течение первых двух дней декабря армия РФ понесла серьезные потери на Донбассе - за минувшие сутки во время атак на Донецкий аэропорт погибли около 300 российских солдат.

Об этом сообщают правозащитники из организации "Груз-200 из Украины в Россию", передает ТСН.

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Правозащитница Елена Васильева в своем блоге опубликовала статистику потерь российской армии в течение последних дней. За прошедшие сутки во время боев за Донецкий аэропорт погибли 299 российских солдат, еще 190 пострадали, 96 из которых получили тяжелые ранения.

"Общие потери частей задействованных в боевых столкновениях: частей 16-й бригады специального назначения ГРУ Генштаба РФ, частей 200-й бригады особого назначения ЮВО (Ростов), мотострелкового батальона и танковой роты 4-й отдельной гвардейской Кантемировской танковой бригады, батальона 22-й отдельной бригады ГРУ Генштаба РФ, штурмовой роты 106-й гвардейской дивизии ВДВ. Погибли - 299, ранено - 190 (из них 96 яжело)", - приводит Васильева статистику потерь России в течение вчерашнего дня.

Вчера в Дебальцево погибли и российские солдаты из 32-й мотострелковой бригады ЦВО (место дислокации - Новосибирская область, Шилово).

Правозащитники заявляют о двоих убитых и 11 раненых военных. В течение первого декабря в районе Авдеевки Донецкой области, где были сосредоточены подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады и сводного батальона подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады (обе из Бурятии) были убиты 16 военных РФ, ранения получили еще 22.

В Горловке Донецкой области солдаты 67-й зенитно-артиллерийской бригады ЮВО были накрыты огнем в ответ бойцов ВСУ. Были убиты 22 россиян, ранены еще 20.

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В боях под Николаевкой был убит один российский солдат с 288-й артиллерийской бригады западного округа. Еще шестеро россиян были ранены.

Кроме этого, по данным правозащитников 30 ноября в боях за аэропорт в Донецке погибли около 200 российских военных.

Всего за время боев на Донбассе погибли 4672 российских военных, ранения получили 970. Еще 2560 человек числятся пропавшими без вести, утверждают правозащитники.

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