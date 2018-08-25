День шахтера в Украине: история и традиции праздника

Поводом для учреждения самого праздника стал рекорд шахтера Алексея Стаханова.

Профессиональный праздник всех шахтеров Украина отмечает каждое последнее воскресенье августа.

День шахтера отмечается еще с советских времен, первый раз праздник отмечался 29 августа 1948 года.

Поводом для учреждения самого праздника стал рекорд шахтера Алексея Стаханова. 31 августа 1935 года он, благодаря особым условиям организации труда, установил рекорд: за 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля — 14 норм.

После этого в угольной промышленности зародилось стахановское движение, а в историю вошли слова «стахановец», «стахановское движение», «работать по-стахановски».

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В Украине же этот праздник был учрежден президентом леонидом Кучмой в 1993 году. В 2018 году празднование Дня шахтера выпадает на 26 августа.

Стоит отметить, что угольно-добывающая промышленность всегда являлась одной из стратегически важнейших сфер в экономике любого государства. Кроме того, профессия шахтера очень опасна для жизни и вредна для здоровья, поэтому в праздник всегда проходит чествование погибших шахтеров - родственники и коллеги возлагают цветы на могилы погибших.

В этот день в Украине всегда организовывают праздничные концерты, выставки, лекции. Для многих городов Донбасса это один из самых больших праздников в году. Также этот день отмечается награждением премиями и наградами лучших работников шахтерского труда.

Неплохим подарком для шахтеров может стать талисман на удачу - оберег с напоминанием о доме и семье. Также пригодятся и практичные подарки - термокружка, армейский нож, противоударные часы.