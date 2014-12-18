На полигоне во Львовской области вследствие взрыва беспилотника погиб волонтер

Мужчина получил смертельные травмы из-за взрыва беспилотного летательного аппарата, сообщает Сегодня.

Около девяти утра на одном из самых отдаленных участков полигона "Тартак", где проходят учения курсантов Академии сухопутных войск, взорвался беспилотный летательный аппарат и мужчина погиб от травм, несовместимых с жизнью.

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Напомним, недавно в Одессе прогремел взрыв в офисе волонтеров, который квалифицировали как теракт.