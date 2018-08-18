В Украину прибыли национальные флаги с подписями украинцев с разных континентов (фото)

Задача акции «Объединенные флагом» – выразить таким образом поддержку «материковой Украине».

В международном аэропорту «Борисполь» «встретились» два украинские флаги, которые в рамках Всемирной акции «Объединенные флагом-2018» объехали и пролетели почти все континенты планеты.

Как сообщил Радио Свобода координатор акции Николай Круцик из украинской общины Ирландии, под флагами поставили подписи сотни украинцев, которые живут в разных странах мира.

Задача акции «Объединенные флагом» – выразить таким образом поддержку «материковой Украине». По словам Круцика, много украинцев, кто участвует в акции, с первых дней Евромайдана и вооруженного конфликта на Донбассе являются волонтерами и поддерживают украинских защитников.

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«Акцию организовали украинцы Ирландии в прошлом году, тогда украинский флаг был один и путешествовал по Европе. В этом году [было] уже два флага. Один [«посетил»] страны Европы, второй, стартовав в США, «путешествовал» Канадой, Аргентиной, Бразилией, Австралией, Японией и другими государствами в той части мира», – рассказал Круцик.

18 августа в Украину прибыл флаг, который привезли представители украинской диаспоры Австралии, а накануне вечером в Киев прибыл «европейский флаг». 23 августа, в День государственного флага, оба флага будут переданы на хранение в Национальный музей истории Украины. Туда флаги доставит делегация украинских диаспорских организаций из разных стран мира.