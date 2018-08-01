Август подарит "длинные" нежаркие выходные: сколько и когда будут отдыхать украинцы

Украинцев в августе по случаю Дня Независимости ждут «длинные» выходные - с 24 по 26 августа включительно.

В этом году дата Дня Независимости Украины - 24 августа - приходится на последний рабочий день, пятницу.

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Поэтому у украинцев снова будут «длинные» выходные - они будут отдыхать три дня подряд - с 24 по 26 августа включительно.

Кроме того, 23 августа будет предпраздничным, поэтому украинцев ждет еще один сюрприз: рабочий день будет сокращен на один час.

Отметим, что 23 августа Украина отметит День государственного флага. Дополнительного выходного не будет, но в этот день торжественно поднимут украинские флаги по всей территории страны.

Выходные в августе в Украине:

- 22 рабочих дня;

- 8 положенных выходных – 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;

- 23 августа – предпраздничный день, сокращенный на 1 час;

- 24 августа - праздничный выходной - День Независимости Украины.

Порадует ли погода украинцев в августе

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, с 1 по 7 августа ожидается падение средней температуры до +26…+28°, а вот с 9 августа температура поднимется до +30…+31°.

13-14 августа ожидается слабый дождь, но циклон пройдет не по всей Украине.

Начиная с 18 числа, ожидается резкое падение температуры до +24…+26° и дожди.

20-21 августа синоптик прогнозирует небольшой дождь. Также, по его словам, немного дождливо будет 28-29 августа.

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В 27-ю годовщину Дня Независимости Украины на Крещатике и Майдане пройдет военный парад, на котором будут представлены более 200 единиц военной техники.

Так, еще в апреле президент Петр Порошенко подписал указ "О праздновании 27-й годовщины независимости Украины", согласно которому будет проведен военный парад.

"На военном параде в честь Дня Независимости Украины мы впервые увидим практически все новые образцы техники и оружия, которые до сих пор вблизи видели и щупали только избранные", – сообщил на своей странице в Facebook военный эксперт Сергей Згурец.