Завтра в Украине будет холодно и сыро

Об этом сообщает «Оpogode».

На востоке и юге удержится теплая погода. Днем возможно до +4+9, на крайнем юге до +10+12 градусов. Атмосферные фронты обусловят дожди и местами мокрый снег лишь в восточных областях и в южной части, кроме Одесской области. Местами ожидаются туманы, изморозь, на дорогах - гололедица.

В западной части - преимущественно без осадков, лишь местами небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем от 1 мороза до 4 градусов тепла, на Закарпатье до +10 градусов.

В северных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В центральных областях ночью, кроме Винницкой области, умеренные дожди, днем существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Читайте такжеНа этой неделе в Украину придет весна: потеплеет до +12°, начнутся дожди

На востоке Украины ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-7 градусов тепла.

В южной части - ночью умеренный и сильный дождь, днем местами небольшой. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 3-9 тепла, в Крыму до 10-12 градусов тепла.

В Киеве 18 декабря осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем от 1 мороза до 1 тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с.