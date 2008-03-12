В Тернополе эвакуировали учеников и учителей школы №11

В Тернополе из-за сообщения о заминировании эвакуировали учеников общеобразовательной школы №11.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей МВД, информация о заложенном взрывном устройстве поступила в дежурную часть городского отдела внутренних дел сегодня в 10.30. Выехав на место вызова, милиционеры эвакуировали свыше тысячи учеников и учителей. Обследовав учебное заведение, сотрудники взрывотехнической службы экспертно-криминалистического центра взрывчатки не обнаружили. Уроки в связи с инцидентом в школе отменили.

Как сообщили в областном управлении милиции, подобный инцидент - первый в этом году. В прошлом году таких ложных сообщений было три.