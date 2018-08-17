В МИД призывают Польшу прекратить преследование председателя Украинского общества в Люблине

Григорий Куприянович подозревается в "публичном пренебрежении польского народа или Республики", этой статьей польского Уголовного кодекса предусматривается до трех лет лишения свободы.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал Польшу прекратить преследование председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича.

Как сообщил дипломат в Twitter, об этом он сказал во время встречи с послом Польши в Украине Яном Пекло.

"Призвал прекратить уголовное преследование историка Куприяновича, председателя Украинского общества в Люблине", - написал Боднар.

По его словам, во время встречи были обсуждены пути решения актуальных вопросов украинско-польских отношений.

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Как сообщает Польское радио, окружная прокуратура в городе Замосць Люблинского воеводства открыла следствие по делу высказываний председателя Украинского общества Григория Куприяновича, с которыми он выступил во время памятных мероприятий в Сагрине, посвященных чествованию украинцев, убитых там во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году.

По словам заместителя окружного прокурора в Замостье Эвы Кузьницкой, речь идет о статье Уголовного кодекса, касающейся публичного оскорбления польского народа или Республики Польша, за что грозит лишение свободы до трех лет.

Официальные обвинения Куприяновичу пока не предъявлены. Прокуратура будет изучать, в частности, видеоролик с выступлением председателя Украинского общества и выяснять все обстоятельства его высказываний.

В прокуратуру по делу слов Куприяновича обратился люблинский воевода Пшемыслав Чарнек, который считает, что председатель Украинского общества во время своего выступления сравнил события в Сагрине в 1944 году с событиями на Волыни в 1943 году и, как сказал Чарнек, «сравнял 130 тысяч жертв (поляков) геноцида (совершенного украинскими националистами) с несколькими сотнями гражданских украинцев, которые погибли в Сагрине 10 марта 1944 года», что «может быть преступлением». На взгляд польского воеводы, Куприянович своими высказываниями мог пренебречь польским народом.