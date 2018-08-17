В МИД призывают Польшу прекратить преследование председателя Украинского общества в Люблине
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал Польшу прекратить преследование председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича.
Как сообщил дипломат в Twitter, об этом он сказал во время встречи с послом Польши в Украине Яном Пекло.
"Призвал прекратить уголовное преследование историка Куприяновича, председателя Украинского общества в Люблине", - написал Боднар.
По его словам, во время встречи были обсуждены пути решения актуальных вопросов украинско-польских отношений.
Читайте такжеВ Варшаве оппозиционный политик назвала украинцев «пятой колонной» в Польше
Как сообщает Польское радио, окружная прокуратура в городе Замосць Люблинского воеводства открыла следствие по делу высказываний председателя Украинского общества Григория Куприяновича, с которыми он выступил во время памятных мероприятий в Сагрине, посвященных чествованию украинцев, убитых там во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году.
По словам заместителя окружного прокурора в Замостье Эвы Кузьницкой, речь идет о статье Уголовного кодекса, касающейся публичного оскорбления польского народа или Республики Польша, за что грозит лишение свободы до трех лет.
Официальные обвинения Куприяновичу пока не предъявлены. Прокуратура будет изучать, в частности, видеоролик с выступлением председателя Украинского общества и выяснять все обстоятельства его высказываний.
В прокуратуру по делу слов Куприяновича обратился люблинский воевода Пшемыслав Чарнек, который считает, что председатель Украинского общества во время своего выступления сравнил события в Сагрине в 1944 году с событиями на Волыни в 1943 году и, как сказал Чарнек, «сравнял 130 тысяч жертв (поляков) геноцида (совершенного украинскими националистами) с несколькими сотнями гражданских украинцев, которые погибли в Сагрине 10 марта 1944 года», что «может быть преступлением». На взгляд польского воеводы, Куприянович своими высказываниями мог пренебречь польским народом.