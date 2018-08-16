Одесское СИЗО планируют перенести за пределы города

Минюст планирует строительство нового здания изолятора и рассчитывает на участие в проекте частных инвесторов.

Одесский следственный изолятор планируют передислоцировать за пределы города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Одессе на брифинге заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

Читайте такжеСуд вынес приговор организаторам "Одесской народной республики" и отпустил их под личное обязательство

По его словам, проведение в СИЗО капитального ремонта требует значительных финансовых затрат, а в поверхностном – нет смысла. Проблема в том, что коммуникации очень изношены, а здание, которое является памятником архитектуры, требует больших вложений и не соответствует необходимых нормам для содержания подследственных.

В связи с этим Минюст планирует строительство нового здания, и для получения участка под возведение направлены соответствующие письма мэру Одессы Геннадию Труханову и главе Одесской ОГА Максиму Степанову.

«Я написал письма на имя господина Труханова и господина Степанова с просьбой выделить земельный участок под строительство нового СИЗО», - отметил Чернышов, добавив, что, согласно действующему законодательству, изолятор должен быть не дальше 50-ти километров от черты города.

Чернышов также отметил, что из-за проблем с финансированием рассчитывает на участие частных инвесторов. Предполагается, что на перенос СИЗО, который сейчас находится на улице Люстдорфская дорога в Одессе, займет не менее 4 лет.

«Если говорить о качественном, новом помещении, которое отвечало бы всем международным стандартам, мы ставим перед собой задачу о постройке новых помещений», — сказал Чернышов.

Как сообщил УНИАН представитель Одесской ОГА, около 10 лет назад уже предлагался проект переноса исправительных учреждений за черту Одессы. В частности, холдинг «Берег-Групп» (Одесса) хотел создать первую в Украине тюрьму по европейским стандартам. В частности, планировалось, что исправительные колонии №№ 14, 51 и 74 (две мужские - строгого и усиленного режимов, женская - общего режима и следственный изолятор временного содержания), дислоцирующиеся по Люстдорфской дороге, переведут на территории Любашевского или Ширяевского районов Одесской области. Общая стоимость проекта озвучивалась в размере 100 млн долл., инвесторами должны были выступить «Берег-Групп» и Американский трастовый фонд. На месте колоний собирались построить торгово-развлекательный комплекс и жилые дома.

Тогда проект вызвал неоднозначную реакцию – напротив исправительных учреждений – большое кладбище, рядом с колониями – большой парк, разбитый более 30 лет назад на месте другого кладбища – старого еврейского.

Справка УНИАН. Одесский СИЗО (Тюремный замок) возведен в 1894 году, по типу питерских «крестов» – является памятником архитектуры.

Напомним, в августе прошлого года в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора.