Парадоксы украинского правосудия: как создателей «ОНР» суд «наказал», отпустив на свободу

Недавний приговор троим фигурантам, планировавшим создать «Одесскую народную республику» (ОНР), вызвал недоумение. Особенно, если учесть их планы по захвату области…

Основной подозреваемый – уроженец Российской Федерации – возглавлял Одесский комитет ветеранов войны в Афганистане, был депутатом Одесского городского совета (2006-2010 годы). Его второй подельник – член Одесской областной организации Союза юристов Украины, в прошлом также депутат – Белгород-Днестровского горсовета. В вердикте Малиновского райсуда города подробно перечисляются их награды: медали «За заслуги», орден «Красной звезды», медали «Жукова», «За гражданское мужество», «Защитнику отечества» и другие.

Планировались нападения на офисы «Правого сектора», «Свободы», а также убийства общественников и нардепов… Как заявил основной фигурант: «Должна произойти «вторая русская весна»!

С третьим подельником эти солидные мужчины задумали серьезный вооруженный переворот – силовой захват государственных учреждений, в том числе – военных частей Болградского и Белгород-Днестровского районов области, подразделений полиции, Госпогранслужбы, СБУ, самый крупных в стране морских портов – Одесского, «Черноморска», Ильичевского рыбного порта, «Южного». Планировались нападения на офисы «Правого сектора», «Свободы», а также убийства общественников и нардепов… Как заявил основной фигурант: «Должна произойти «вторая русская весна»!».

К этому они и готовились. Для достижения задуманного активно собирали информацию о военных и других стратегически важных объектах, о специфике охраны портов и количестве военнослужащих в конкретных подразделениях, запасались оружием, вербовали потенциальных участников кровавых событий. Последних подбирали, в частности, из числа воинов-афганцев, хорошо знакомых с «искусством войны».

Обменивались информацией, как правило, в кафе «Бублик», что на улице Маршала Говорова в Одессе, ставшим своего рода конспирационной «точкой».

Чем внимательнее вчитываешься в материалы дела, тем больше ужасаешься возможным последствиям. Чего только стоят планы формирования четырех вооруженных групп, которых хотели снабдить внушительным арсеналом гранат, снайперскими винтовками «Драгунова», гранатометами, ручными противотанковыми пулеметами...

Захват государственной власти должен был осуществиться после 9 мая 2015 года. И происходить все должно было в три этапа. Сначала планировали захват крайней южной точки Одесской области и в селе Барабой Овидиопольского района, которое стало бы в то время линией разграничения с госграницей Украины. На это отвели всего-то три дня... Затем намеревались убрать действующую власть на значительной территории, включая Одессу, в дальнейшем — расширить границы «ОНР» до курортного Коблево Березанского района Николаевской области.

Чем внимательнее вчитываешься в материалы дела, тем больше ужасаешься возможным последствиям. Чего только стоят планы формирования четырех вооруженных групп, которых хотели снабдить внушительным арсеналом гранат, снайперскими винтовками «Драгунова», гранатометами, ручными противотанковыми пулеметами...

И это только «цветочки». Количество завербованных планировали увеличить до нескольких тысяч. А в качестве подмоги ожидали появления в области боевиков из «ДНР» и «ЛНР» - для «гостей» в Одессе даже начали подыскивать жилье.

Распределяли и будущие обязанности – конкретным заинтересованным лицам обещали, например, должности министра экономики и министра юстиции «ОНР». Были и согласившиеся, и активные помощники! (Часть – в розыске, некоторые уже осуждены)… История – очень похожая на истории Луганска и Донецка. Со всеми вытекающими последствиями – взрывами жилых домов, убийствами, в том числе мирного населения.

Благо, свой преступный замысел они не успели довести до конца - 9 апреля 2015 года подельники были задержаны правоохранительными органами Украины.

И через три года, заслушав стороны, взвесив «за» и «против», Малиновский районный суд Одессы принял решение, скажем так, не очень понятное общественности.

Так, трое фигурантов признаны виновными в незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами, подготовке к созданию незаконных вооруженных формирований, к захвату госучреждений и похищению оружия, а также в действиях, направленных на захват государственной власти. За подобную «шалость» потенциальный лидер «ОНР» приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, бывший депутат Белгород-Днестровского горсовета – к 5 годам и 1 месяцу, третий фигурант - к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Но… в срок наказания осужденным зачтено пребывание в СИЗО. В период с 8 апреля 2015 года по 20 июня 2017-го - из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, а с 21 июля 2017-го по 14 декабря того же года – из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

В результате, всего суд засчитает по 4 года, 10 месяцев и 17 дней каждому. То есть, по факту получается, что все фигуранты свое почти отсидели. И до вступления приговора в законную силу все трое были отпущены «под личное обязательство».

Воистину наш суд – самый гуманный в мире, а «закон Савченко» работает исключительно «во благо» Украины

Но и это еще не все. Суд также постановил вернуть одному из фигурантов 387,1 тыс долларов, а его подельнику 45 тыс долларов, которые находятся на ответственном хранении в финансовом отделе Управления СБУ в Одесской области (невзирая на то, что это вполне могли быть средства для подкупа «нужных» людей для формирования отрядов боевиков а-ля «ДНР» и «ЛНР»). Остальные вещественные доказательства, в том числе, несколько сотен патронов, четыре корпуса ручных осколочных наступательных гранат РГД-5, три унифицированных запала ручных модернизированных гранат (УЗРГМ-2), по решению суда, подлежат уничтожению.

Воистину наш суд – самый гуманный в мире, а «закон Савченко» работает исключительно «во благо» Украины.

А какие могут быть последствия? Например, очередная попытка антиукраинского восстания. Почему бы и нет? Ведь, в случае неудачи, дел-то - всего на пару лет «с копейками», а там, глядишь, день за два зачтут, а вещдоки – в «топку»…

Лариса Козовая