Кличко: после обновления киевского зоопарка мы рассчитываем на миллион посетителей ежегодно

Концепцию обновления и развития столичного зоопарка мэр Киева презентовал в июле 2016 года.

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с куратором Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) Марком Даменом, осмотрели как продолжаются ремонтные работы в киевском зоопарке.

“Киев гостеприимный город. И у нас есть много красивых локаций для отдыха. Но нам не хватает зоопарка европейского уровня. Все больше людей посещают столичный зверинец. Мы ожидаем, что до конца года здесь побывает 750 – 800 тысяч посетителей. Но этого мало. В перспективе мы нацелены на миллион!” – сказал Кличко.

В свою очередь Марк Дамен отметил, что развитие киевского зверинца важно и Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов заинтересована в этом. Ведь, чем больше зоопарков занимается размножением и селекцией животных, тем более эффективной будет работа по сохранению флоры и фауны планеты.

В 2007 году киевский зоопарк был исключен из ассоциации из-за плохих условий содержания животных.

Одно из требований для возврата в постоянные члены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, - реконструкция приматников. Старые-новые помещения для приматов сегодня на этапе реконструкции.

Среди прочего мэр столицы и куратор EAZA ознакомились с тем, как идут работы на озерах для карпа и пеликанов, проинспектировали водоочистную насосную станцию, находящуюся под ними.

В целом планы зоопарка – грандиозные.

“Построим дворец для приматов, я не говорю: дом приматов, а скажу - дворец! Получим огромную базу, чтобы содержать питомцев и разводить их, то есть заниматься тем, для чего зоопарки создают - сохранением биоразнообразия планеты”, - отметил директор зоопарка Кирилл Трантин.

Напомним, что концепцию обновления и развития столичного зоопарка мэр презентовал в июле 2016 года. Реализация запланированного даст киевскому зоопарку возможность вернуться в ряды постоянных членов EAZA. Это, в свою очередь, предоставит столичному зоопарку возможность обмениваться животными с другими зоопарками Европы, участвовать в международных программах по разведению животных и обмениваться опытом с другими членами ассоциации.

Согласно требованиям EAZA, к каждому кандидату прикрепляется ментор (куратор), который и помогает достичь стандартов, необходимых для получения статуса аккредитованного члена ассоциации. Менторы не только обязаны минимум раз в год посещать организацию-кандидата и консультировать его по всем вопросам, но и составлять краткие отчеты по изменениям, которые происходят. Советы могут касаться стандартов обеспечения благосостояния животных, методов улучшения их места содержания, дизайна и модификации вольеров, обучения персонала, ведения баз данных.