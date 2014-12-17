Завтра Россия отправит на оккупированный Донбасс десятый "гуманитарный конвой"

Завтра Россия отправит в Донецкую и Луганскую области очередной «гуманитарный конвой».

Об этом сообщает пресс-центр МЧС Российской Федерации.

«18 декабря 2014 года в 06.00 из Ногинского спасательного центра (Московская область) отправится очередная колонна с гуманитарным грузом для Луганской и Донецкой областей», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, первый «гумконвой» въехал в Украину 22 августа.

12 декабря Россия направила террористам на Донбасс девятую «гумпомощь».

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Как сообщали в МЧС РФ, 130 грузовых автомобилей якобы привезли на Донбасс 1,2 тыс. тонн продуктов питания, а также строительные материалы.

В СНБО Украины заявляют, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

По данным СНБО, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили с украинских заводов на Донбассе оборудование и уголь. Кроме того, на этих КамАЗах в Россию вывозили тела убитых в Украине российских солдат.