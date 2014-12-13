​Россия готовит десятый "гуманитарный конвой" на Донбасс

Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Максимычев, передает 112.ua. По его словам, Россия уже отправила на Донбасс гуманитарной помощи "общим объемом до 11 тыс. т".

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"Сейчас готовится десятый конвой. Украинские власти были должным образом информированы об их содержании и маршрутах следования. Считаем, что международные гуманитарные организации, в первую очередь УКГВ и МККК, могли бы сыграть более значимую роль в этих усилиях и активнее подключаться к процессу для облегчения положения страдающего населения", - заявил Дмитрий Максимычев.

Напомним, что вчера 141 российский грузовик пересек границу Украины. В Госпогранслужбе сообщили, что документальная процедура оформления гуманитарного груза российской стороной была выдержана не в полном объеме, украинская сторона осуществляла только визуальный контроль.