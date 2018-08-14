На Луганщине пьяный мужчина, вернувшись с заработков в РФ, поиздевался над украинским флагом
На Луганщине мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения сорвал флаг Украины со здания прокуратуры.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Согласно обнародованным ведомством данным, злоумышленник был задержан сразу же. Отмечается, что подобные действия он совершил, вернувшись с заработков в РФ.
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«Будучи под воздействием российской пропаганды и находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина путем повреждения флагштока сорвал государственный флаг со здания Марковского отдела Старобельской местной прокуратуры», − говорится в сообщении.
По факту надругательства над государственными символами было открыто уголовное производство.
Согласно украинскому УК, теперь мужчине грозит либо штраф в размере до 850 гривен, либо полугодовой арест, либо до трех лет тюремного заключения.
Сейчас правонарушителя посадили под круглосуточный домашний арест в виде меры пресечения.
Как сообщал УНИАН, ранее на оккупированную часть Донбасса прилетел огромный флаг Украины.