На Луганщине пьяный мужчина, вернувшись с заработков в РФ, поиздевался над украинским флагом

11:03, 14 августа 2018
Общество
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Сейчас правонарушителя посадили под круглосуточный домашний арест / flickr.com/photos/lancerenok

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Согласно обнародованным ведомством данным, злоумышленник был задержан сразу же. Отмечается, что подобные действия он совершил, вернувшись с заработков в РФ.

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«Будучи под воздействием российской пропаганды и находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина путем повреждения флагштока сорвал государственный флаг со здания Марковского отдела Старобельской местной прокуратуры», − говорится в сообщении.

По факту надругательства над государственными символами было открыто уголовное производство.

Согласно украинскому УК, теперь мужчине грозит либо штраф в размере до 850 гривен, либо полугодовой арест, либо до трех лет тюремного заключения.

Сейчас правонарушителя посадили под круглосуточный домашний арест в виде меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, ранее на оккупированную часть Донбасса прилетел огромный флаг Украины.

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Теги: #Луганщина#флаг Украины