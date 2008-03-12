Загранпаспорт можно будет получить в течение одного дня

Министерство внутренних дел Украины инициирует, начиная с 23 марта, эксперимент по выдаче заграничных паспортов в течение одного дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил директор Департамента гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц МВД Украины Игорь РЕПЕШКО.

«Попробуем до 23 марта предложить министру провести этот эксперимент по всей Украине», - сказал он.

По словам И.РЕПЕШКО, этот эксперимент начнется, как только будут установлены дополнительные узлы государственной информационной системы регистрации и учета (ГИС).

«Если наши предложения будут поддержаны, будем вводить эксперимент», - сказал он.

В отношении расходов И.РЕПЕШКО отметил, что сейчас вырабатываются определенные тарифы, которые четко будут указывать стоимость изготовления паспорта. Кроме того, директор департамента отметил, что планируется 30% общей суммы предоставленных МВД услуг направить на дополнительное приобретение таких узлов.

По словам И.РЕПЕШКО, в течение двух последних месяцев уже введены в действие четыре узла местного уровня и пять автоматизированных рабочих мест. Также предусматривается за счет вышеуказанных источников ввести в действие еще пять государственных информационных систем и шесть автоматизированных рабочих мест.

Вместе с тем, он сообщил, что МВД уже подготовлены и согласованы с центральными органами власти предложения на изготовление заграничных паспортов на сумму 41,9 млн. грн.

Как отметил И.РЕПЕШКО, с начала этого года в МВД поступило около 235 тысяч заказов на оформление заграничных паспортов. Он отметил, что в этом году планируется выдать 1 млн. 200 тыс. таких документов, однако основная проблема заключается в недостаточном количестве узлов ГИС. Ведь с 2002 по 2007 год функционировало 189 таких узлов, что составляет 25% от потребности, сказал И.РЕПЕШКО.