Экс-топ-менеджера «Укргаздобычи» задержали при попытке дать прокурору взятку в $200 тысяч (фото)
Правоохранители задержали бывшего первого заместителя председателя правления ПАО «Укргаздобыча» Алексея Тамразова при попытке дать прокурору ГПУ взятку в 200 тысяч долларов, сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
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Как сообщил глава ГПУ в Facebook, задержание стало результатом совместной операции ГПУ и СБУ.
«После заявления о предложении взятки и получения доказательств задержали бывшего первого заместителя председателя правления ПАО «Укргаздобыча» Тамразова при попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тыс. долл прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном деятельностью преступной организации Януковича В.Ф.», – указал Луценко.
Ранее в Киеве задержали чиновника ГФС, требовавшего взятку в $20 тысяч.