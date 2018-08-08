Неизвестные в Полтаве украли газеты СПУ – глава облорганизации партии

Газеты из Киева общим весом около 370 кг были отправлены 7 августа одной из служб доставки.

В Полтаве 7 августа неизвестные украли переданные из Киева газеты Социалистической партии Украины.

Об этом сообщил председатель Полтавской областной организации СПУ Сергей Чередниченко, передает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

"Сегодня в 9 утра мы поехали забирать доставленные газеты из Киева, но оказалось, что вчера в 18:00 неизвестный человек назвал код и забрал их. На записях камер четко видно, как человек в кепке, который прячется от камер, погрузил все в грузовик и вывез в неизвестном направлении", – рассказал Чередниченко.

Он уточнил, что газеты из Киева, порядка 370 кг, были отправлены 7 августа одной из служб доставки, смс-сообщение с кодом для получения было доставлено приблизительно в 17:30.

По его словам, такую операцию могли провести только спецслужбы.

"Это сигнал того, что власть нас боится. Такое могли провести только наши «друзья» из СБУ. Виной всему наша политическая деятельность и позиция. Вы не заткнете нам рот. Мы настроены на борьбу с этим преступным режимом! Сегодня вы забрали наши газеты, значит завтра мы станем ещё сильней", – заявил Чередниченко.

Как сообщил председатель Полтавской областной организации СПУ, в настоящее время грузовик найден – это грузовое такси. Однако водителя опросить не удалось, так как он отсутствовал на рабочем месте.

Полиция открыла уголовное производство, в рамках которого будут проводиться следственные действия.