Девочек, избивших 15-летнюю школьницу в Одессе, поймали на новом преступлении - СМИ

После Сони школьницы уже успели избить еще одну девочку. Но на видео уже не снимали.

Девочки, жестоко избившие в Одессе из-за ревности свою сверстницу - 15-летнюю Соню, до этого случая неоднократно избивали и издевались над другими девочками-подростками.

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Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на источники в полиции. "Видеоролик с избиением Сони увидела в интернете совершенно другая одесситка – Антонина П., которая не имеет никакого отношения к семье Сони. Дочь Антонины П. – Анастасия, за пару месяцев до инцидента с Соней, также была жестоко избита той же компанией девочек – подростков – 13-летней Аленой С., 13-летней Ксенией Т., 14-летней Ириной О. и 17-летней Валерией Ф. До Сони они уже не раз били девочек. Более того, после Сони они уже успели избить еще одну девочку. Но на видео уже не снимали – стали осторожней" - пояснил источник в полиции.

Антонина П. опознала девочек, избивавших Соню, а также ее дочь Настю и передала видео в полицию. Именно после того, как запись оказалась в распоряжении полиции, было открыто уголовное производство и установлены личности девочек, избравшие себе в качестве хобби избиения своих сверстниц.

Ранее СМИ сообщали, что 15-летняя девочка, которую в Одессе жестоко избили сверстницы, никак не может прийти в себя после случившегося. В частности, от шока. Ведь тех, кто ее избивал, она знает не первый день.