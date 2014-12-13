ОБСЕ: девятый "гуманитарный конвой" от РФ - это бензовозы и грузовики
В составе девятого российского "гуманитарного конвоя", который незаконно прибыл на территорию Украины 12 декабря, было 58 грузовиков, 19 бензовозов, машины сопровождения и "скорая".
Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, передает "Украинская правда". По данным наблюдателей, 12 декабря "гуманитарный конвой" прибыл в пограничный пункт пропуска "Донецк" (Россия).
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"Всего - 83 машины были проверены российскими пограничными и таможенными службами. Все они последовали назад в РФ в 19.47 12 декабря", - говорится в докладе.
"Гуманитарный конвой" состоял из 58 грузовых автомобилей, 19 бензовозов, 2 машин сопровождения, 2 логистических транспортных средства, 1-й скорой помощи. На всех грузовиках была надпись "Гуманитарная помощь от РФ".
Ни украинским пограничникам, ни сотрудникам Красного Креста содержание грузовиков не показали. Украинская межведомственная группа только визуально осмотрела машины.