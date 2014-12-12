Бывший прокурор, содействовавший освобождению Лозинского, объявлен в розыск

Также Генпрокуратура объявила его во всеукраинский розыск, сообщил старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов.

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«По факту незаконного освобождения от отбывания наказания 9 декабря 2014 года уведомлен о подозрении бывший прокурор Киевской области (Владимир Бабенко - УНИАН) в совершении преступлений: организация служебного подлога, незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем, сокрытие совершения тяжкого преступления и заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления с искусственным созданием доказательств», - сказал Валерий Карпунцов.

Также он добавил, что 10 декабря бывший прокурор Киевской области объявлен во всеукраинский розыск, а 11 декабря прокуратура получила разрешение Печерского районного суда на его задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения по ходатайству Главной военной прокуратуры - взятие под стражу.

Напомним, что Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры с 14 июля расследуется уголовное производство по факту незаконного освобождения от отбывания наказания Виктора Лозинского.

Справка УНИАН. 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области Виктор Лозинский, прокурор Голованевского района Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский убили местного жителя Валерия Олейника. По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева осудил Виктора Лозинского к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство Валерия Олейника. Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам уменьшил наказание Виктору Лозинскому до 10 лет заключения.

3 июня этого года Бориспольский горрайсуд Киевской области по ходатайству защитников осужденного принял решение освободить Виктора Лозинского с мест лишения свободы из-за болезни. 11 июня Виктор Лозинский по решению суда был освобожден из колонии. 12 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Виктора Лозинского задержали и доставили обратно в колонию.