Бывший прокурор, содействовавший освобождению Лозинского, объявлен в розыск
Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему прокурору Киевской области в содействии незаконному освобождению бывшего народного депутата Виктора Лозинского, осужденного за убийство человека.
Также Генпрокуратура объявила его во всеукраинский розыск, сообщил старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов.
Читайте такжеОтпустившему Лозинского судье светит от 5 до 8 лет тюрьмы
«По факту незаконного освобождения от отбывания наказания 9 декабря 2014 года уведомлен о подозрении бывший прокурор Киевской области (Владимир Бабенко - УНИАН) в совершении преступлений: организация служебного подлога, незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем, сокрытие совершения тяжкого преступления и заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления с искусственным созданием доказательств», - сказал Валерий Карпунцов.
Также он добавил, что 10 декабря бывший прокурор Киевской области объявлен во всеукраинский розыск, а 11 декабря прокуратура получила разрешение Печерского районного суда на его задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения по ходатайству Главной военной прокуратуры - взятие под стражу.
Напомним, что Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры с 14 июля расследуется уголовное производство по факту незаконного освобождения от отбывания наказания Виктора Лозинского.
Справка УНИАН. 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области Виктор Лозинский, прокурор Голованевского района Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский убили местного жителя Валерия Олейника. По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.
В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева осудил Виктора Лозинского к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство Валерия Олейника. Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам уменьшил наказание Виктору Лозинскому до 10 лет заключения.
3 июня этого года Бориспольский горрайсуд Киевской области по ходатайству защитников осужденного принял решение освободить Виктора Лозинского с мест лишения свободы из-за болезни. 11 июня Виктор Лозинский по решению суда был освобожден из колонии. 12 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Виктора Лозинского задержали и доставили обратно в колонию.