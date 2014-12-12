В Запорожье маршрутка с донецкими пенсионерами попала в ДТП: есть погибшие (фото, видео)
Более 20 пассажиров с травмами различной степени тяжести - в больницах.
В Запорожье в ДТП попала маршрутка с донецкими пенсионерами, которые ехали за соцвыплатами.
Более 20 пассажиров с травмами различной степени тяжести - в больницах. Двое людей из легковушки, которая двигалась навстречу, погибли, сообщает Hromadske.TV.
Кто виновник ДТП - сейчас выясняют в госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, который двигался со стороны Донецка, выехал на встречную полосу, где и врезался в легковушку.
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Аварии могла способствовать и плохая видимость из-за тумана, а также скользкая дорога. Впрочем, окончательные выводы причин этого ДТП правоохранители озвучат после всех следственных действий.