"Полный бред": бердянский нардеп впервые прокомментировал обвинения в убийстве "Сармата"

Народный депутат Александр Пономарев выразил "искренние соболезнования семье и близким погибшего".

Народный депутат Александр Пономарев назвал "полным бредом" версию своей причастности к убийству бывшего бойца АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат").

Так, в комментарии "Апострофу" он отметил, что надеется на оперативное и объективное расследование.

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"Комментировать преступление должны правоохранительные органы. Надеюсь на оперативное и объективное расследование. Заявление помощников Олешко о якобы моей причастности, сделанные в эмоциональном порыве, это, конечно, полный бред", - сказал он, отметив, что по его информации, "у правоохранителей сейчас масса версий".

Он добавил, что Олешко, "судя по всему, был активным человеком, в том числе и в бизнесе, и не всегда эта активность была творческой".

"Конечно, мои конкуренты сейчас активно пользуются тем, что случилось и пытаются ввести общественное мнение и следствие в заблуждение. Но я уверен, что правоохранители разберутся. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего".