В Польше водитель вернул украинцу утерянный бумажник с 10 тысячами долларов (фото)

Потерянную вещь вернуть удалось благодаря тому, что в пакете находились контакты владельца.

Во Вроцлаве водитель общественного транспорта вернул украинскому гастарбайтеру пакет, в котором было почти 8000 долларов США, 945 евро и 575 злотых.

Об этом пишет ВГолос со ссылкой на MPK Wrocław.

По информации правоохранителей, вчера, 29 июля около 15:00 водитель автобуса № 122 по дороге к автовокзалу нашел пакетик, в котором было 7700 долларов США, 945 евро и 575 злотых. Об этом он сразу сообщил сотрудникам Центра дорожного движения, а те, в свою очередь, обратились в полицию.

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«Водитель автобуса заметил пакет на автобусном сидении. В нем было большое количество наличных и документы», – отметили в ведомстве.

Потерянную вещь вернуть удалось благодаря тому, что в пакете находились контакты владельца.

Как сообщила полиция, украинец больше года работал в Польше на строительстве и откладывал каждую заработанную копейку для своей семьи, которая осталась в Украине.

«Мужчина носил при себе все деньги, которые ему удалось заработать с тех пор, как он приехал в Польшу», – говорят правоохранители.