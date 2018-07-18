В Украину из ОАЭ вернули четверых моряков-членов экипажа Gulf Pearl

Украинских моряков вернули из ОАЭ, где они пять месяцев были заложниками у судовладельца.

В Украину вернулись четверо украинских моряков-членов экипажа судна Gulf Pearl.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел в "Твиттере". "Эпопея по ликвидации задолженности перед четырьмя украинцами членами экипажа судна Gulf Pearl завершена. Скоординированными действиями консула обеспечена выплата зарплаты украинским морякам и их возвращение в Украину", - говорится в сообщении.

Судно Gulf Pearl под флагом Экваториальной Гвинеи стояло на рейде возле эмирата Шарджа. В составе экипажа находились шестеро украинских моряков.

Как указывает в Facebook Морской информационный центр, который занимается оказанием помощи украинским морякам, экипаж судна Gulf Pearl получил заработанные средства и вернулся домой. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Профсоюза работников морского транспорта Украины и МИД Украины, и в первую очередь Консульства Украины в Дубае. 16 июля «агент полностью закрыл задолженность по заработной плате (примерно 37 тыс. условных единиц) и обеспечил четырем украинским морякам перелет домой в Одессу», говорится в сообщении.

«На судне остались двое моряков. Их контракт действителен до конца этого месяца. По информации агента, судовладелец намерен рассчитаться с моряками после окончания действия контракта. В целом условия труда и пребывания моряков на судне соответствуют установленным минимальным требованиям - судно обеспечивается питьевой водой, едой и всем необходимым. Угрозы жизни и здоровью моряков нет», - отмечает Морской информационный центр и при этом категорически не рекомендует украинским морякам соглашаться на работу на этом судне.