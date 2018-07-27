Из-за крестного хода центр Киева стоит в пробках

Некоторые центральные улицы перекрыты. Водители пытаются объехать перекрытые участки, в результате чего центр города парализовали пробки.

Сегодня в Киеве по случаю 1030-й годовщины крещения Руси состоится крестный ход. Из-за этого в столице перекрыты некоторые центральные улицы. Водители пытаются объехать перекрытые участки, в результате чего центр города парализовали пробки.

Читайте такжеКрестный ход в Киеве: пешеходов на Крещатике проверяют металлоискателями (фото)

По данным сервиса Google, парализовано движение на бульваре Леси Украинки от станции метро "Печерская" до Бессарабской площади. Также машины стоят на улице Владимирской в районе метро "Золотые ворота".

Огромная пробка образовалась от Контрактовой площади вдоль улицы Набережно-Крещатицкой и Набережного шоссе до моста Патона. По самому мосту также парализовано движение в направлении центра.

Движение затруднено также вдоль улиц Ивана Мазепы и Грушевского, от Киево-Печерской Лавры до пересечения с улицей Шелковичной.

Как сообщал УНИАН, из-за мероприятий по празднованию 1030-летия крещения Руси в Киеве перекрыли ряд улиц.