Небесная Сотня пополнилась еще одним героем

Как сообщили в Инициативной группе пострадавших на Майдане в фейсбуке, после полученных ранений Гриценко сделали первую операцию по удалению части черепа, пишет Новое Время.

В начале марта активист отправился в военный госпиталь в Чехии, где ему заменили утраченную часть черепа специальной пластиной.

После возвращения в Украину через месяц Гриценко перенес еще одну операцию, после которой активиста парализовало.

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Погибших во время протестов в декабре 2013 - феврале 2014, большинство из которых пали от пуль на улице Институтской, называют Небесная сотня. Массовые манифестации начались после отказа правительства Николая Азарова и президента Виктора Януковича от ассоциации с Европейским союзом и поворота внешнеполитического курса на Москву. Народное недовольство начало набирать стремительные обороты после силового разгона мирной демонстрации в ночь на 30 ноября.

Через три месяца протестов, охвативших всю страну, 22 февраля Верховна Рада устранила сбежавшего Виктора Януковича с должности президента, назначив внеочередные выборы главы государства на 25 мая 2014 года.