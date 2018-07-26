"Был уволен по состоянию здоровья": в Генштабе прокомментировали попытку самосожжения экс-военного в Киеве

В Генштабе заявили, что судебное разбирательство по делу не завершено, и поэтому решение суда, которое будет принято, в обязательном порядке будет выполнено Министерством обороны.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили о готовности выполнить решение суда в отношении бывшего военнослужащего Сергея Ульянова, который совершил акцию самосожжения возле здания Министерства обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил начальник отдела военно-социального обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Вопросы, с которыми сегодня обращался к вам (представителям СМИ - УНИАН) бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Ульянов, рассматривались Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных сил, часть вопросов была положительно решена, но основной вопрос сейчас рассматривается в суде. Судебное разбирательство не завершено, и поэтому решение суда, которое будет принято, в обязательном порядке будет выполнено Министерством обороны и Генеральным штабом», - сказал он.

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На уточнение, какие вопросы были решены, представитель Генштаба ответил: «Основные вопросы, связанные с прохождением военной службы, изданными приказами командиров воинской части, где проходил службу Ульянов, и финансовыми расчетами».

По его словам, Ульянов был уволен с военной службы по состоянию здоровья.

Отметим, что после акции самосожжения Ульянова забрала карета скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июля, бывший военнослужащий ВСУ старший солдат Ульянов поджег себя возле здания Минобороны в знак протеста против увольнения его из армии.

Перед самосожжением он сообщил журналистам, что был уволен из рядов Вооруженных сил и безуспешно добивался восстановления на службе. Акцией самосожжения Ульянов хотел привлечь внимание к своей ситуации, а также других военнослужащих. Ульянов облил себя горючей жидкостью и поджег. Пожарные и военные быстро потушили огонь, вызвали скорую помощь и оказали ему первую медицинскую помощь.

О намерении совершить акцию самосожжения накануне сообщила общественная организация «Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в г. Киеве и Киевской области». В организации призвали министра обороны Степана Полторак и начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко вмешаться в ситуацию.