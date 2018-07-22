Украинцам, осужденным в Греции, могут уменьшить срок заключения - МИД

Представитель МИД Украины Василий Кирилич заявляет, что верхней границей санкции за такое правонарушение являются 25 лет.

Украинцам Сергею Шваюку и Петру Литвинчуку, осужденным в Греции за перевозку нелегальных мигрантов, могут уменьшить срок заключения.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По информации консула, присутствовавшего на судебном заседании, адвокат готовит апелляцию на решение суда, который приговорил двух украинцев к 180 годам.

Кирилич подчеркнул, что верхней границей санкции за такое правонарушение являются 25 лет.

"Цифры выше 25-и являются морально-пропагандистскими или превентивными", - считает дипломат.

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По его словам, анализ приговора дает основания считать, что суд впервые за последних 3 года применил наименьший коэффициент - 6 лет за каждого перевезенного нелегального мигранта.

"Есть основания надеяться, что 6 лет за каждого будет уменьшен до 5-ти, а это буде означать переквалификацию статьи на 1/5 или 1/3 срока общего отбытия срока наказания и освобождение, возможно, через непродолжительный промежуток времени", - отметил представитель МИД.

Как сообщал УНИАН, 20 июля суд в Греции приговорил двух украинцев - Сергея Шваюка и Петра Литвинчука - к 180 годам по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.