Москаль возложил ответственность за жизнь 18 тяжелобольных закарпатцев на Супрун

По словам председателя ОГА, в области есть 18 больных, которые нуждаются в заместительной почечной терапии методом перитонеального диализа и не могут жить без необходимых медицинских препаратов, закупаемых Минздравом во исполнение бюджетной программы.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет, что в области по вине Министерства здравоохранения сложилась критическая ситуация с медпрепаратами для больных с терминальной стадией почечной недостаточности.

Соответствующее заявление Москаля обнародовала пресс-служба Закарпатской ОГА.

Отмечается, что в области есть 18 больных, которые нуждаются в заместительной почечной терапии методом перитонеального диализа. Эти пациенты не могут жить без необходимых медицинских препаратов, закупаемых Минздравом во исполнение бюджетной программы «Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера, а также за счет расходов областного бюджета.

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По словам Москаля, сегодня Закарпатская область получила от министерства расходники для медпрепаратов только за 2016 год. Остатков медпрепаратов, которые закуплены на средства областного бюджета, хватит максимум до 1 августа.

«До конца этого года и на I квартал следующего Закарпатье требует около 3,7 млн грн для расходников перитонеального диализа. Мы неоднократно обращались в Минздрав с просьбами предоставить области необходимые целевые средства, последняя письменная заявка отправлена 30 мая этого года. Однако на официальном сайте Минздрава нет никакой информации о начале процедуры закупки необходимых препаратов, и его сотрудники в телефонном режиме подтверждают, что расходники действительно не закупаются», - добавил председатель Закарпатской ОГА.

Он также уточнил, что без необходимого лечения 18 больных закарпатцев обречены на скорую смерть.

«Таким образом, наша область в очередной раз поставлена на грань гуманитарной катастрофы в связи с беспомощностью, безответственностью и дремучим непрофессионализмом руководства Минздрава. Неоднократные напоминания и официальные обращения в Минздрав о критической ситуации с медпрепаратами не дают никакого эффекта. Поэтому я публично предупреждаю и.о. министра Ульяну Супрун, что жизнь 18 тяжелобольных закарпатцев полностью лежит на ее ответственности», - добавил Москаль.