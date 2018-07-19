Гости из Африки: в Междлисе рассказали о неожиданных планах оккупантов по заселению Крыма

В Меджлисе заявляют, что Россия активно ведет работу по замещению населения Крыма.

Член Меджлиса крымскотатарского народа, глава правления общественной организации «Крымскотатарский ресурсный центр» Эскендер Бариев заявляет, что российские власти намерены заселить в оккупированный Крым буров - африканцев европейского происхождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Есть информация, в том числе мы проводили анализ, сегодня Российская Федерация ведет активно работу по замещению населения (на полуострове – УНИАН). В частности, в июне были представители такого народа как буры - африканцы европейского происхождения. На самом деле стоит вопрос, чтобы этих людей заселить на территорию оккупированного Крыма», - сказал он.

Читайте такжеСпецслужбы РФ готовят кровавые провокации в оккупированном Крыму - ИС

Бариев выразил мнение, что у буров «есть определенные проблемы с местным населением, с властью» в Южно-Африканской Республике.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2017 года председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров заявил, что Россия после аннексии заселила в Крым 200-250 тысяч человек.

24 ноября 2017 года первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар подчеркнула, что Россия совершает военное преступление, замещая гражданское население в Крыму во время оккупации.