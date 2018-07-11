Россия "превращает в пыль" базовые ценности ОБСЕ - Чубаров

По словам парламентария, очевидно, что развитие организации, обеспечение мира в регионе, усиление роли ОБСЕ в предупреждении конфликтов требует выполнения принятых организацией решений.

Россия, как участник ОБСЕ, полностью разрушает и превращает в пыль базовые ценности организации. Об этом, на Парламентской Ассамблее ОБСЕ, во время своего выступления на тему : «Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ — роль парламента» заявил народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко», Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Я очень ответственно воспринял тему нашей сессии и обратился к предыдущим документам Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. При этом разделительной линией для меня стал февраль 2014 года — начало вооружённой агрессии РФ против Украины»,- отметил политик, передает пресс-служба БПП.

По словам парламентария, очевидно, что развитие организации, обеспечение мира в регионе, усиление роли ОБСЕ в предупреждении конфликтов требует выполнения принимаемых организацией решений.

«Я процитирую лишь один пункт из Резолюции с очень тревожным названием «Очевидное, грубое и неисправленное нарушение Хельсинкских принципов РФ». Она была принята в 2014 году в ходе ежегодной сессии в Баку…. Начиная с февраля 2014 года, РФ, в рамках своих отношений с Украиной, нарушила все 10 хельсинкских принципов, причём некоторое из них очевидным, грубым и до сих пор неисправленным образом, а также нарушает свои, принятые по Будапештскому меморандуму, обязательства, равно как и другие международные обязательства», — подчеркнул Рефат Чубаров.

Лидер крымских татар в своём выступлении отметил, что прошло 4 года, а Россия — участник ОБСЕ не исправила ни одного из 10 нарушенных ею принципов, положенных в Основу Организации.

«Я понимаю особую сложность ситуации, которая заключается в том, что Россия, как участник ОБСЕ, полностью разрушает , превращает в пыль базовые ценности Организации. Но ведь это не означает, что мы должны молчать, отступая перед агрессией, которая может привести весь регион к катастрофическим и трагическим событиям», — резюмировал Рефат Чубаров.