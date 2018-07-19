Тело погибшего в Турции после драки с россиянином украинца привезли в Украину в багажном отсеке пассажирского самолета

13:23, 19 июля 2018
Общество
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Тело Совы привезли в Украину / фото Обозреватель

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор КП «Международный аэропорт «Запорожье» Виктор Бескупский.

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По его словам, сегодня утром в запорожский аэропорт из Анталии прибыл чартерный рейс.

«На борту, помимо пассажиров, также было тело погибшего, которое в гробу перевозили в багажном отсеке. После того, как все пассажиры вышли из самолета, тело погибшего доставили на таможенный склад, оттуда его забрали родственники», - рассказал Бескупский.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Турции умер гражданин Украины Андрей Сова, которого на отдыхе избил турист из Российской Федерации. До этого он в течение недели находился в коме в одной из местных больниц.

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Теги: #смерть#россиянин#украинец#тело