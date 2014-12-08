Боевики обстреляли железнодорожный переезд под Авдеевкой, есть жертвы

Одна женщина погибла и еще одна с подростком госпитализированы после обстрела боевиками железнодорожного переезда возле Авдеевки.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.

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В частности, отмечается, что по информации местных жителей, около 13.00 часов, во время обстрелов позиций сил АТО, террористы обстреляли железнодорожный переезд вблизи населенного пункта Авдеевка Донецкой области.

В момент обстрела, возле переезда стоял автомобиль, в котором находились две женщины и подросток.

”От полученных травм одна женщина умерла, другая женщина и подросток доставлены в местную больницу с ранениями”, - говорится в сообщении.