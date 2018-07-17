В США обеспокоены нападениями "титушек" на Шабунина и здание НАБУ

Американские дипломаты назвали неприемлемой реакцию полиции на эти два нападения.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обеспокоено сегодняшними нападениями "титушек" на председателя правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина и здание Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Facebook.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними нападениями на гражданское общество и НАБУ. Титушки, что запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции неприемлемы в современном демократическом обществе", - заявили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, активисты "Центр противодействия коррупции" и Автомайдана пикетировали Специализированную антикоррупционную прокуратуру с требованием к руководителю антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому подать в отставку.

Перед акцией злоумышленники облили Шабунина зеленкой, а также бросили в него несколько тортов в упаковках торговой марки «Рошен». Шабунин в результате нападения под САП получил химический ожог глаз. В САП требуют надлежащего расследования инцидента с протестующими.

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Также сегодня в здание Национального антикоррупционного бюро Украины на улице Василия Сурикова, 3, в Соломенском районе Киева ворвались неизвестные и повредили имущество. В НАБУ не исключают, что нападение на здание ведомства является провокацией.

"Не исключаем, что сегодняшние события являются сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил. Это подтверждается как связями одного из организаторов акции с фигурантами расследований НАБУ - народным депутатом Евгением Дейдеем и близким родственником министра внутренних дел, так и пассивностью полиции в отношении правонарушителей. Ни один из них не был задержан, что вряд ли было бы возможным, если бы подобные события произошли, например, в помещении МВД ", - заявили в НАБУ.

Также в НАБУ заявили, что располагают подтверждением того, что участников акции, среди которых были представители социально незащищенных слоев населения, подвозили и увозили организованными группами в обмен на определенное материальное вознаграждение.