В Донецкой области три РГА переводятся на подконтрольную украинской власти территорию

Об этом говорится в сообщении управления информационной политики и по вопросам прессы Донецкой ОГА.

”Губернатор Александр Кихтенко подписал распоряжение, согласно которому Новоазовская, Тельмановская и Ясиноватская райгосадминистрации перемещаются на свободные от террора территории”, - говорится в сообщении.

В этой связи отмечается, что это позволит, в частности, разблокировать работу органов Госказначейства и, таким образом, обеспечить нормальную жизнедеятельность территорий, подконтрольных украинской власти.

Все администрации будут находиться в пределах своих районов.

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Так, Новоазовская РГА разместится в селе Виноградное по улице Советской, 226. Тельмановская администрация будет базироваться в поселке Мирное по адресу: ул. Ленина, 6. Ясиноватскую РГА перемещают в поселок Очеретино, ул. Первомайская, 12.

Председатель региона поручил председателям этих райгосадминистраций, по возможности, вывезти из оккупированных райцентров имущество и документацию. Руководителям также поручено в соответствии с действующим законодательством перевести работников на новое место работы и осуществить государственную регистрацию изменения местонахождения юридического лица.