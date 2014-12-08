Руслана: Мы договорились об обмене пленных "все на всех"

Об этом сообщила активист, волонтер Руслана Лыжичко, пишет Украинская правда.

По ее словам, 7 декабря состоялась поездка волонтеров на Донбасс, где были проведены переговоры по обмену пленными.

"Очевидно, что освобождение малочисленных групп - процесс слабый, малоэффективный, неопределенный во времени, сложный и неблагоприятный для наших в плену. Учитывая состояние, в котором находятся военнопленные, совершенно очевидно, что нужен обмен "все на всех". В Донецке мы договорились о таком обмене", - заявила она.

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"Договоренность абсолютно четкая и недвусмысленная. Переговорщики с обеих сторон четко сформулировали и зафиксировали взаимное желание и возможность обменять всех военнопленных. Теперь дело остается за официальной стороной с нашей стороны", - отметила Руслана.

Также она отметила, что если до Нового года украинская сторона не сможет обменять пленных, "после Нового года ситуация может снова измениться, стать неопределенной или неблагоприятной для договоренностей".

По данным Русланы, по состоянию на 7 декабря Офицерский корпус освободил более 500 военнопленных. Всего за все время освобождено около 1000 человек, 5 декабря еще 5 наших военных отправились домой.