Украина не возмещает затраты на адвокатов крымским узникам Кремля - правозащитники

В Крымской правозащитной группе напоминают, что это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 18 апреля 2018 г. № 328.

Возмещение стоимости услуг по предоставлению правовой помощи для защиты прав узников Кремля, удерживаемых в местах несвободы в Крыму, по-прежнему не осуществляется.

Как сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник на своей странице в Facebook после участия в заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, такое возмещение предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 18 апреля 2018 г. № 328.

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«В этом направлении никаких выплат нет, потому что не создана комиссия, которая будет принимать такие решения. Теперь еще проблема в том, что два министерства не предоставляют в состав комиссии своих представителей. Согласно постановлению №328, «в состав комиссии включаются представители Минюста, Минфина, Минсоцполитики, МВД и СБУ (по согласию)». Но Минфин отказалось предоставлять своего представителя, а МВД игнорирует этот пункт и тоже никого не предоставляет. Четких сроков создания такой комиссии нет, поэтому это может продолжаться еще очень долго», - отмечает правозащитница.

Скрипник добавила, что пока постановление не предусматривает участия в составе комиссии организаций, занимающихся проблемами заложников или узников Кремля, уже в течение 4 лет.