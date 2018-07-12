Крещатик украсили хорватскими и украинскими флагами (видео)

Однако, кто именно развесил флажки пока неизвестно.

Сделали это в знак поддержки сборной Хорватии по футболу. Вчера хорваты победили сборную Англии в полуфинале чемпионата мира, и впервые в своей истории вышли в финал.

Кто именно развесил флаги в центре столицы - неизвестно, говорится в сюжете ТСН.