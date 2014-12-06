Станица Луганская и окрестные села остались без воды, тепла и света

Председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет, что ни перемирия или даже режима временного прекращения огня в Луганской области не наблюдается. Из-за обстрелов 5 декабря в Станично-Луганском районе погибли 2 мирных жителя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Москаля, террористы за прошедшие сутки продолжали обстреливать контролируемую Украиной территорию, включая населенные пункты Крымское, Золотое, Чернухино, Попасная, Станица Луганская, Валуйское.

"Самая сложная ситуация остается в Станично-Луганском районе. Вчера вечером боевики перебили высоковольтную линию электропередач на нейтральной территории, обесточив райцентр и несколько соседних сел. В результате остановились отопительные котлы, в нескольких микрорайонах в центральной системе отопления замерзла вода, полопались трубы. По состоянию на утро райцентр остается и без света, и без центральной воды, и без газа", - подчеркнул Москаль.

Ремонтные бригады пытаются оценить масштабы повреждений и возможность восстановления электроэнергии. Если в течение дня подать свет не удастся, система центрального отопления полностью замерзнет. На 10:00 утра в Станице было 10 градусов мороза.

Читайте такжеЗа сутки боевики 45 раз обстреляли позиции украинских военныхТакже поздно ночью боевики обстреляли районный центр и окрестности из систем залпового огня "Град" и самоходных артиллерийских установок (САУ). В результате в пос. Валуйское (вблизи Станицы) за ночь полностью разрушено более десяти жилых домов. Сейчас спасательные службы разбирают завалы и ищут пострадавших. По состоянию на утро уже подтверждена гибель двух мирных жителей.