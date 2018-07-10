В горсовете Черкасс провели обыски

Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, в частности - относительно строительства объектов жилой застройки.

В рамках уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением правоохранители провели обыски в профильных департаментах городского совета Черкасс и у ряда застройщиков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, обыски были проведены 9 июля в рамках расследования уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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По данным ведомства, должностные лица Черкасского городского совета, умышленно, в интересах двух субъектов хозяйственной деятельности – застройщиков при заключении с ними договоров долевого участия по объектам строительства, не проверили достоверность представленных застройщиками данных о стоимости строительства таких объектов, что привело к занижению размера паевых взносов на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города для заказчиков строительства, и непоступлению в городской бюджет значительной суммы денежных средств.

По результатам обысков правоохранителями изъята финансово-хозяйственная документация, в частности относительно строительства объектов жилой застройки, для дальнейших экспертных исследований и установления обстоятельств совершения правонарушения.

Досудебное расследование продолжается, следователями и процессуальными руководителями принимаются меры относительно всестороннего, полного и беспристрастного исследования всех обстоятельств дела, в том числе - установление полного круга лиц, причастных к преступлению.

В декабре прошлого года сообщалось, что заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров во время обыска выпрыгнул в окно.