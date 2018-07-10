Обваливаются потолки: военным выдали квартиры, в которых опасно жить (видео)
За последние 5 лет Министерство обороны выдало военным 3868 квартир. Однако получить заветную квартиру - еще не означает заселиться. Например, в одной из квартир, выданной военному, обвалился потолок.
Об этом говорится в сюжете "Грошей".
Читайте такжеШахтеры не могут заплатить за коммунальные услуги из-за задержки зарплат - глава профсоюза
Инцидент случился во Владимир-Волынском. Огромные куски потолка упали прямо в ванну. К счастью, на тот момент там никого не было.
Кроме того, как говорится в сюжете, в доме постоянно стоит неприятный запах, так как на обшитых гипсокартоном стенах скапливается конденсат.
Минобороны выделило полтора миллиона гривень на реконструкцию, однако ответственная компания отремонтировала дом лишь на бумаге, и военные все еще не могут заехать в свои квартиры.
Как сообщал УНИАН, аудиторы Счетной палаты обнаружили факты злоупотреблений на 600 миллионов гривень при строительстве жилья для военных.