Смертельное нападение на лагерь ромов под Львовом: одного из несовершеннолетних подозреваемых отпустили под домашний арест

Одного несовершеннолетнего суд отпустил под круглосуточный домашний арест, потому что он активно сотрудничает со следствием.

Апелляционный суд Львовской области на своем заседании 9 июля изменил одному из подозреваемых в нападении на лагерь цыган в Львове меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.

«Апелляционный суд Львовской области оставил в силе приговор первой инстанции - Пустомытовского районного суда - в отношении двухмесячного содержания под стражей пяти подозреваемых в нападении на лагерь цыган, в т.ч. 20-летнего организатора. Еще одного несовершеннолетнего Апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест. Основной аргумент суда: он активно сотрудничает со следствием», - сообщила Шевченко.

Она также отметила, что суд будет рассматривать апелляции еще двух несовершеннолетних подозреваемых, одно из заседаний назначено на 19 июля.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве в пригороде Львова напала на лагерь цыган. В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо пострадали: 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина.

Полиция установила 14 человек, подозреваемых в нападении на ромское поселение под Львовом.

Восемь подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних юношей, были арестованы.

25 июня председатель СБУ Василий Грицак заявил, что к нападению на лагерь цыган под Львовом может быть причастна Россия.

В полиции сообщили, что проведут комплекс превентивных профилактических мероприятий с целью недопущения в будущем фактов нападения на лиц цыганской национальности.

Пустомытовский суд Львовской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей всем подозреваемым в нападении на лагерь цыган.