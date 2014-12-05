Президент наградил госнаградами 19 волонтеров

Соответствующий указ №914/2014 от 4 декабря 2014 года опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, волонтеры награждаются "за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства".

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Так, орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены 5 волонтеров: советник президента, волонтер благотворительного фонда "Крылья Феникса" (Киев) Юрий Бирюков, волонтер благотворительного фонда "Крылья Феникса" (Днепропетровск) Татьяна Рычкова, волонтер из Киева Алексей Мочанов, волонтер из Харькова Роман Доник, волонтер группы "Действие" (Харьков) Иван Звягин.

Также 5 волонтеров награждены орденом "За мужество" III степени: Максим Буренко (Киев), Сергей Пономаренко (Харьков), Павел Райхельс (Харьков), Тарас Слободянюк (Киев), Владислав Титарев (Днепропетровск).

Орденом княгини Ольги III степени награждены 6 волонтеров: Татьяна Губа (Днепропетровск), Ирина Гук (Киев), Елена Лучко (Днепропетровск), Людмила Негриу (Харьков), Наталия Федяй (Киев), Богдана Яровая (Киев). Также этим орденом президент наградил Нелли Стельмах - начальника отдела взаимодействия с волонтерами Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба вооруженных сил.

Кроме того, награждены медалью "За труд и доблесть" волонтеры Екатерина Макаренко (Харьков) и Екатерина Яресько (Харьков).