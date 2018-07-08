История с "туристами" с российским флагом в Киеве: украинский журналист поставил на место пропагандистов РФ (видео)

Пропагандисты попытались перевести тему на якобы избиение девушки националистом из-за демонстрации российского флага.

Украинский журналист Роман Цимбалюк вывел из себя кремлевских пропагандистов своей оценкой видео потасовки на Майдане Незалежности в Киеве из-за флага России.

В частности он отметил, что эти кадры для желающих ехать воевать против украинцев должны стать свидетельством того, что их ждет неминуемая расплата. Свою емкую речь Цимбалюк произнес в эфире пропагандистской программы на телеканале "Россия 1", передает "Обозреватель".

"Вы так увлеклись ретрансляцией вот этих штампов, которые вы повторяете последние четыре года, что не заметили, как начали сами опровергать ваши пропагандистские тезисы. Тезис первый — о том, что русских и русские танки, и русский флаг ждут в Украине. Если кто-то думает, что с флагом страны-оккупанта можно пройти абсолютно свободно, вот вам пример, что это не совсем так. И опять же это очень важная информация для тех, кто собирается "уйти в отпуск" и поехать расширять границы "русского мира", — обратился журналист к россиянам.

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Его речь вызвал гнев у ведущих программы, и они попытались перевести тему на якобы избиение девушки националистом из-за демонстрации российского флага в центре Киева, что, по мнению пропагандистов, является совершенно безобидным жестом.

"У вас мужик здоровый бьет женщину посреди площади на Крещатике, а вы тут: "Русский флаг придет, и вот так будет!" У вас избивает женщину стоит парень на площади центральной, и все на это смотрят трусливо!", — разъяренно кричал ведущий Евгений Попов.

Однако Цимбалюк и тут ответил ему ярким троллингом, намекая на плохую репутацию русских женщин, которую они успели себе заработать беспорядочными половыми связями во время чемпионата мира по футболу.

"Все мы знаем, какая сейчас идет дискуссия о русских женщинах, но я как иностранец не буду в это вдаваться (в формате Чемпионата мира). Самое главное, чтобы все наконец-то осознали, что русскоязычные жители Украины — это абсолютно не означает, что они пророссийские. Если в этой стране, особенно в наивысшем политическом руководстве, будет такое понимание, гляди-гляди и с вопросами войны и мира будет легче", — закончил он дискуссию с "рупорами Кремля".

Как сообщал УНИАН, в центре Киева молодые люди фотографировались с российским триколором и украинским флагом. На инцидент обратили внимание некоторые киевляне, которые сделали замечание и напомнили, что в стране идет война с "русским миром".

На видео люди утверждают, что приехали как туристы из Херсона. На вопрос о войне в Украине они не захотели назвать Россию оккупантом, мол, не разбираются в политике.