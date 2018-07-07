"Страна мировых мундиалей": в Сети показали футбольное поле в оккупированной Ялте в ужасном состоянии (фото)

На опубликованных снимках можно увидеть табличку с предупреждением о том, что поле находится в аварийном состоянии, а также испорченное и ободранное покрытие.

В Сети показали находящееся в ужасном состоянии футбольное поле Детского юношеского центра в оккупированной Ялте. Читайте такжеЭкс-министр рассказал, где в Крыму умер мелкий туристический бизнес (фото) Соответствующие фотографии опубликовала на своей странице в Facebook местная жительница Илона Карачан. «Так выглядит, сегодня, футбольное поле Детского юношеского центра в Ялте, в эпоху её нахождения в стране мировых мундиалей», – пишет Карачан. На опубликованных снимках можно увидеть табличку с предупреждением о том, что поле находится в аварийном состоянии, а также испорченное и ободранное покрытие.

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