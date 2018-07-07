"Страна мировых мундиалей": в Сети показали футбольное поле в оккупированной Ялте в ужасном состоянии (фото)
13:53, 07 июля 2018Общество
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На опубликованных снимках можно увидеть табличку с предупреждением о том, что поле находится в аварийном состоянии, а также испорченное и ободранное покрытие.
Так выглядит сегодня футбольное поле Детского юношеского центра в Ялте / фото Illona Karaçan, Facebook
В Сети показали находящееся в ужасном состоянии футбольное поле Детского юношеского центра в оккупированной Ялте.
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Соответствующие фотографии опубликовала на своей странице в Facebook местная жительница Илона Карачан.
«Так выглядит, сегодня, футбольное поле Детского юношеского центра в Ялте, в эпоху её нахождения в стране мировых мундиалей», – пишет Карачан.
На опубликованных снимках можно увидеть табличку с предупреждением о том, что поле находится в аварийном состоянии, а также испорченное и ободранное покрытие.
фото Illona Karaçan, Facebook
фото Illona Karaçan, Facebook
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