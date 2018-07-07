"Страна мировых мундиалей": в Сети показали футбольное поле в оккупированной Ялте в ужасном состоянии (фото)

13:53, 07 июля 2018
Общество
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Так выглядит сегодня футбольное поле Детского юношеского центра в Ялте / фото Illona Karaçan, Facebook

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Соответствующие фотографии опубликовала на своей странице в Facebook местная жительница Илона Карачан.

«Так выглядит, сегодня, футбольное поле Детского юношеского центра в Ялте, в эпоху её нахождения в стране мировых мундиалей», – пишет Карачан.

На опубликованных снимках можно увидеть табличку с предупреждением о том, что поле находится в аварийном состоянии, а также испорченное и ободранное покрытие.

фото Illona Karaçan, Facebook
фото Illona Karaçan, Facebook

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Теги: #оккупация#Ялта