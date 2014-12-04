Во Львове горело помещение театра им. Курбаса
10:30, 04 декабря 2014Общество
2 0
Во Львове горело помещение академического театра им. Леся Курбаса, который находится в центре города.
Горел театр им. Курбаса во Львове / lviv.afisha-city.com.ua
Как сообщила исполняющая обязанности начальника управления культуры Львовского городского совета Ирина Магдыш, пожар произошел вечером 3 декабря.
Читайте такжеВо Львове зафиксировали четвертое за сегодня сообщение о заминировании госучреждений
"Произошло загорание на чердаке. Причина устанавливается. Возгорание пошло от стены соседнего дома, где есть дымоход. Сгорел сегмент кровли и часть крыши. Некоторые административные помещения театра залило водой. Будет работать комиссия, будет составлен акт", - рассказала Ирина Магдыш.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter