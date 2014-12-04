Во Львове горело помещение театра им. Курбаса

Во Львове горело помещение академического театра им. Леся Курбаса, который находится в центре города.

Как сообщила исполняющая обязанности начальника управления культуры Львовского городского совета Ирина Магдыш, пожар произошел вечером 3 декабря. Читайте такжеВо Львове зафиксировали четвертое за сегодня сообщение о заминировании госучреждений "Произошло загорание на чердаке. Причина устанавливается. Возгорание пошло от стены соседнего дома, где есть дымоход. Сгорел сегмент кровли и часть крыши. Некоторые административные помещения театра залило водой. Будет работать комиссия, будет составлен акт", - рассказала Ирина Магдыш.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter